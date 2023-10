Kleinfraktionen müssen sich jetzt warm anziehen

Grüne mit Fokus auf Wohnen

Was wird darüber hinaus wichtig im Landtag? Die Grünen setzen sich für Mietzinsbeihilfe ab dem ersten Tag ein. Derzeit müssen Mieter und -innen meistens drei Jahre in einer Gemeinde wohnen, um Unterstützung beantragen zu können. „Das Geld wird jetzt gebraucht und nicht erst in drei Jahren“, erläutert Grünen-Chef Gebi Mair. „Ich bin gespannt, wie sich da die SPÖ verhält. Derzeit steigen die Wohnkosten so rasant, dass sich das für viele nicht mehr ausgeht.“ Thematisiert wird von den Grünen auch die Bodenversiegelung in Tirol.