4-Prozent-Hürde: Willi zuerst dafür, jetzt dagegen

Der Fahrplan für die 4-Prozent-Hürde in Innsbruck steht, der Vorschlag soll bereits im Oktober in den Landtag und tritt, sollte der Verfassungsdienst keine Einwände haben, noch vor der Wahl 2024 in Kraft. Kurios: 2018 war Bürgermeister Georg Willi (Grüne) dafür, jetzt ist er dagegen. Die FPÖ spricht sich indes für einen Sondergemeinderat zum Thema Strompreis-Explosion aus.