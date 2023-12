Wieder weniger Wohnungen für Vorarlberg

Inflation und Co

Als Gründe für die eingeschränkte Bautätigkeit geben die Verantwortlichen der Vogewosi die Inflation, hohe Zinsen und Kostensteigerungen in allen Bereichen an. Gestiegen seien auch die Errichtungskosten der Wohnungen: 2022 sollen diese durchschnittlich bei 3507 Euro pro m2 gelegen sein, im Jahr 2021 seien es noch 3312 Euro pro m2 gewesen. Das Neubauvolumen lag 2022 wie 2021 bei 26,5 Mio. Euro, knapp 15 Mio. Euro wurden in Sanierungen investiert. Die zögerliche Errichtung leistbaren Wohnraums wird in Vorarlberg seit Jahren von unterschiedlichster Seite wiederholt kritisiert - nicht erst, seitdem die Inflation die Preise in die Höhe getrieben hat.