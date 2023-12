Wie 2022: Gleitschneerutsch auf gesperrter Piste

Der Lawinenabgang am Sonntag passierte am frühen Nachmittag. In einem steilen, gesperrten Pistenbereich, rutschte eine Mischung aus Kunst- und Naturschnee ab. Es handelte sich um eine klassische Gleitschneelawine - eine Lawinenart, von der derzeit eine beträchtliche Gefahr ausgeht. Laut Information der Polizei erreichten die Schneemassen aber keinen offenen Pistenbereich.