Auch das gibt es: Fahrerflucht ohne böse Absicht

Warum es auch bei vermeintlich glimpflichen Skiunfällen wichtig ist, die Personendaten auszutauschen, zeigte sich am Sonntagvormittag einmal mehr am Arlberg. Ein 63-jähriger Skifahrer hatte sich in Stuben bei einer Kollision mit einem Unbekannten schwer verletzt - das wurde ihm allerdings erst im Nachhinein klar.