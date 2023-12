Wohnung bei Küchenbrand in Tirol schwer beschädigt

Schwerer Sachschaden entstanden

Der Bewohne konnte das Feuer zwar selbst mit einem Feuerlöscher löschen, musste aber mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. „Die Berufsfeuerwehr Innsbruck führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete die Wohnung, an welcher schwerer Sachschaden entstand“, so die Exekutive.