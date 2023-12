Apropos Dubai: Petro-Milliarden für Gaza

Die Welt-Klimakonferenz in Dubai ist nun also zu Ende gegangen, und die vielen Tausenden Teilnehmer haben den Heimweg angetreten. Per Jet, oder gar per Privat-Jet. Und der CO2-Fußabdruck, den sie hinterlassen haben, dürfte gigantisch sein. Ganz zu schweigen von den Monster-Bauten, die man für diese Konferenz hochgezogen hat. Deren Ergebnisse waren allerdings bescheiden und haben sich mehr oder minder in schönen Absichtserklärungen erschöpft.