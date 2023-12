Festival für Cocktailrobotik startet zum 25. Mal

Das 25-jährige Jubiläum zeige, so der künstlerische Festivalleiter Günther Friesinger, „dass Innovation und Technologie durchaus spannend, ästhetisch und gleichzeitig aber auch einfach und funktionell präsentiert werden können“. Gleichzeitig streicht er die humorvolle kulinarische Bewirtung hervor, „in der die Gäste in direkte Interaktion mit der Maschine kommen und so lustvolle Grenzgänge zwischen den Spannungspolen Kunst, Technik und wissenschaftlichem Fortschritt erleben“.