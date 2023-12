Coup in Tirol: Einbrecher nehmen Schule ins Visier

Nach unbekannten Einbrechern fahndet die Polizei in Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Bezirk Kufstein! Die Täter verschafften sich Zutritt in das dortige Schulgebäude. Sie flohen mit einem Bargeldbetrag von knapp unter 1000 Euro. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.