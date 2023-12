Wurde Hilfsbereitschaft Mordopfer zum Verhängnis?

Wie die Ermittler nun bekannt gaben, handelt es sich bei dem am Mittwoch Festgenommenen aus dem Umfeld des Verstorbenen um einen 51-jährigen Österreicher, er sei dringend tatverdächtig. Am Opfer wurden laut Polizei „äußerliche Gewaltweinwirkungen“ festgestellt, die genaue Todesursache soll eine Obduktion am Donnerstagvormittag klären.