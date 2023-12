9 Standorte und 90 Mitarbeiter für Kindertherapie

Das Angebot richtet sich an alle bis zum 18. Lebensjahr und ist für Familien kostenlos. Die letzten beiden Jahre wurde es vom Diakoniewerk betrieben. Nun haben Land Tirol, ÖGK und Diakoniewerk eine gemeinsame Vertragslösung für eine langfristige Zusammenarbeit gefunden, um die Zukunft von forKIDS zu sichern. „Corona hat einen Schnitt in der Gesellschaft hinterlassen, insbesondere in der Psyche der Kinder“, begründet LR Eva Pawlata die Fördersumme von 2,2 Mio. Euro jährlich.