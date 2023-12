Weihnachtlicher Zauber liegt über Wien

Von der Decke hängende Christbäume

So erfahren wir vom allerersten Christbaum in Wien. Er stand 1814 im Salon der aus Berlin stammenden Jüdin Fanny von Arnstein im Palais am Hohen Markt. Zwei Jahre später führte die protestantische Henriette von Nassau-Weilburg den Weihnachtsbaum in Wien offiziell ein. Aus Platzgründen gab es parallel zu den ersten Weihnachtsbäumen in der Biedermeierzeit von der Decke hängende Bäume. Erst später kam der Adventkranz in die Häuser – ein Wagenrad mit vielen Lichtern.