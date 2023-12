Medalp-Clinicen versorgten über 300.000 Patienten

Heute rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doch das Trio ließ nicht locker. So öffnete in Imst die erste Medalp-Clinic. „Damals waren wir ein zwölfköpfiges Team, bestehend aus drei Ärzten und den Schwestern“, sagt Schranz. 2003 erfolgte bereits die Gründung der Medalp Sölden und der Medalp für Health im Aqua Dome in Längenfeld. Später folgten noch Standorte in Mayrhofen und Zell am Ziller. Heute zählt man 200 Köpfe.