ÖFB-Girls kämpfen gegen Island um ein WM-Ticket

Kleines Licht am Ende des Tunnels

Eine weitere Ländle-Kickerin ist hingegen zum Zusehen verdammt: Amelie Roduner. Nachdem die Bayern München-Legionärin eine großartige EM gespielt hatte, zog sich die 18-Jährige am 13. August in einem Testspiel gegen den LASK einen Fußwurzelknochenbruch zu. „Da auch das Kahnbein verletzt wurde, dauert der Heilungsprozess länger als erhofft“, sagt die Gaschurnerin. Die gute Nachricht: „Wenn alles klappt, kann ich Mitte Dezember erstmals wieder erste Einheiten mit dem Ball und der Mannschaft machen.“