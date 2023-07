ÖFB-Girls haben Doppel-Europameisterin im Team

Triumphe am Ganslernhang

Ganz „vergessen“ konnte Amelie den Wintersport aber nicht. Im März 2020 krönte sie sich am Kitzbühler Ganslernhang in Slalom und Kombi zur Shortcarving-Europameisterin der U16, holte Silber im Riesentorlauf. Wenige Wochen danach übersiedelte sie nach Deutschland, wo sie eine Ausbildung als Informatikerin begann und von Bayern München entdeckt wurde. Dort spielte zuerst in der U17, wurde vergangene Saison in die zweite Mannschaft, die in Liga zwei engagiert ist, „befördert. “