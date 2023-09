So kämpft Bayern-Legionärin Roduner ums Comeback

„Bei diesem Spiel wäre ich nur zu gerne mit dabei gewesen“, macht Amelie Roduner kein Hehl daraus, dass sie ihr verletzungsbedingtes Fehlen beim Sonntagsduell des österreichischen U19-Damenteams mit Frankreich in Escharen (Hol) doch ziemlich wurmt. „Ich vermisse das Team jetzt schon. Zumindest bin ich mit einigen Mädels in Kontakt und habe auch mit Trainer Hannes Spilka geredet.“ Doch was ist passiert?