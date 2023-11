Etwas zu verbergen? Jetzt hilft WhatsApp dabei

Über brisante Nachrichten Chatnachrichten ist nicht nur ein Ex-Kanzler gestolpert, auch in vielerlei anderen Bereichen hat so mancher Smartphone-Nutzer offenbar einen Grund, diverse Chats zu verbergen. Der Messenger-Dienst WhatsApp optimiert sein Angebot nun in diese Richtung - mithilfe von Geheimcodes.