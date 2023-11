Erste Hamas-Geiseln nach fast 50 Tagen wieder frei

Alle Freigelassenen wurden in der Folge in Spitäler eingeliefert. Dort kam es zu dem so langen erwarteten Moment - dem ersten Wiedersehen mit den Familien. In den kommenden Tagen folgen ein nervenzerreißender Handel um die Freilassung von weiteren Geiseln und die Verlängerung von Feuerpausen in Gaza.