Großes Drama nach Scheidungsandrohung

Emotionaler Ausnahmezustand

Angeklagt ist der Schichtarbeiter in zwei Fällen. Als ihm seine Gattin am 4. Oktober mitteilt, dass sie sich von ihm scheiden lassen will, ertränkt der 36-Jährige zunächst seinen Schmerz in Alkohol. Er habe am Ufer der Bregenzer Ache 24 Biere in sich hineingeschüttet, behauptet er. In diesem emotionalen Ausnahmezustand schreibt er seiner Mutter etliche WhatsApp-Nachrichten. Darin droht er, seine Frau umzubringen und ihr den Kopf abzuschneiden. Dazu schickt er ein Video, dass ihn an der Bregenzer Ache zeigt.