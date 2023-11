Reise-Gedanken im Dezember

Die meisten Skigebiete haben bereits geöffnet, und der so wichtige Naturschnee als Grundlage für die weitere Saison ist in vielen Regionen auch schon da. Das ist gut so, denn wenn Österreich auf einem Gebiet Weltrang hat, dann ist das der Wintersport. Da sind wir spitze, und der Tourismus ist für unsere Volkswirtschaft immens wichtig – wenn keine Gäste kämen, gäbe es in so manchen Gegenden Österreichs keine Lebensgrundlage.