Schärfere Asylregeln: Sogar Caritas mit an Bord

Caritas mit an Bord

Erstaunlich war, dass bei der Präsentation des Asyl-„Kodex“ auch ein Caritas-Vertreter an der Seite von Landeshauptmann Wallner stand. „Die Caritas ist deswegen mit an Bord, weil wir in der Integration neue Wege gehen. Ab dem ersten Tag bieten wir Asylwerbern künftig aktiv Sprachkurse an und nicht erst, wenn die Flüchtlinge die Asylberechtigung bekommen haben“, schildert Wallner.