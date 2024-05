Ehemann tötet Frau wegen zu hoher Dialyse-Kosten

Wiggs’ Frau wurde in der Kleinstadt Independence in das Centerpoint Medical Center eingeliefert, weil ihr dort ein neuer Dialyse-Ausgang gelegt werden sollte. Laut dem örtlichen TV-Sender FOX4 erlitt die Ehefrau nach dem Eingriff nachts auf der Intensivstation einen Herzstillstand – was einen Alarm auslöste.