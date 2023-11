Zweifel an hoher Strafe nach Klick auf Facebook

„Mein Telefon steht seit in der Früh nicht mehr still. Immer wieder rufen mich Menschen aus ganz Österreich an, die auch Strafe zahlen müssen.“ Herwig Bachmaier kann es nicht fassen. Dem Linzer kostete ein Klick auf Facebook 15.000 Euro. Er hatte das Foto eines Polizisten (dieser trug eine FFP2-Maske ) geteilt, der angeblich einen 82-Jährigen bei einer Demo geschlagen hat. Der Polizist klagte – mit Erfolg und das eben nicht nur in einem Fall.