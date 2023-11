Kärntens Basketball-Ass fordert Paris St. Germain

„Das heißt, man kann ihn jederzeit beenden. Ich hatte lukrative Angebote für zwei Monate aus Mexiko und Arabien, das wollte ich aber nicht. Ich bin froh, dass ich nun wieder auf gutem europäischen Level spielen kann und dass meine Familie in der Nähe ist“, so der 33-jährige Klagenfurter, der sich unter Simone Pianigiani (Ex-Teamchef Italiens) beweisen will.