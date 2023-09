Vereinsloser Teamstar Mahalbasic bei den Piraten!

Mahalbasic ist ein treuer Pirat

Anfragen aus den Arabischen Emiraten und Asien gab es. Mehr nicht. Ob eine Rückkehr nach Österreich geplant ist? „Nur zu den Piraten - aber erst in vielen Jahren. Danach will ich sie in die 1. Liga bringen! “ sagt Rasid, der vielleicht bei einem Testspiel (die 2. Liga startet am 7. Oktober) mitmacht. „Bis dahin hebt er unser Level um viele Klassen“, freut es Piraten-Boss Andi Kuttnig.