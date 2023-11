Ärger über absurde Kritik an buntem Lichtertunnel

Die Welser Weihnachtswelt mit dem 1,7 Kilomter langen Lichterpfad lockt die Massen an. Die Freude über den Rekordbesuch am vergangenen Wochenende trüben aber Beschwerden über den neuen 20-Meter-Durchgang in Regenbogenfarben. Sogar FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl hat dafür kein Verständnis für die Kritik.