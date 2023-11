Vernetzung: Klarere Regeln bei Datennutzung

Österreichs Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky (ÖVP) begrüßt per Aussendung die beschlossenen Regeln und will diese nun in Österreich umsetzten. „Daten sind der Treibstoff für das Wachstum der Datenwirtschaft (...) Die Kombination des Data Acts und des Data Governance Acts schafft einen klaren rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Daten in der Europäischen Union, fördert den fairen Zugang zu Daten und stärkt die Position kleiner und mittlerer Unternehmen“, so Tursky.