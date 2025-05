Falsche Schlüsseldienste: Bandenboss (27) gefasst

Der Frankfurter Flughafenpolizei ging jetzt ein dicker Fisch ins Netz. Als er gerade via Dubai nach Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam abhauen wollte, klickten für einen 27-jährigen Deutschen die Handschellen. Der junge Mann, der als Geschäftsführer einer der dubiosen Scheinfirmen gilt, wurde bereits von Österreichs Behörden per EU-Haftbefehl gesucht.