Schleppern muss endlich Riegel vorgeschoben werden

Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind die Aufgriffe von Flüchtenden auf dem gesamten Balkan laut Innenministerium leicht gestiegen und machten seit dem 1. Jänner bis zum Stichtag 12. November 365.000 Menschen aus. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 400.000 gewesen. Am häufigsten werden demnach Syrerinnen, Syrer, Afghaninnen und Afghanen aufgegriffen. Je nach Land und Lage können sie um Asyl ansuchen oder werden „rückgeführt“. Vorwürfe, wonach Österreich in Ungarn indirekt an sogenannten Pushbacks beteiligt sein soll, wies Minister Karner im Sommer in einer Pressekonferenz in Wien zurück.