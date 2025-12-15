Hitlergruß im Bundestag? AfD-Politiker angeklagt

Er soll im Deutschen Bundestag den Hitlergruß gezeigt und dabei die Hacken zusammengeschlagen haben – nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen einen Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei AfD erhoben.
Deutschlands Parlament hatte zuvor im Oktober die Immunität des 60-jährigen Matthias Moosdorf aufgehoben, der die Vorwürfe bestreitet. Die Ermittler werfen ihm das Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen vor.
Konkret soll Moosdorf am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Bundestags in Berlin einen Parteikollegen im Bereich der Garderobe am Zugang Ost zum Reichstagsgebäude – dem Sitz des deutschen Parlaments – mit der verbotenen Geste begrüßt haben. Dazu sagte er auf Anfrage: „Der Vorwurf ist skurril, und nichts ist abwegiger als dieser Vorwurf.“
Auch innerhalb der Fraktion kracht es
Moosdorf hatte zuletzt auch innerhalb der Fraktion Ärger. Der ehemalige außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion wurde Mitte September dazu verpflichtet, nach einer nicht genehmigten Russlandreise ein fraktionsinternes Ordnungsgeld in Höhe von 2000 Euro zu zahlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.