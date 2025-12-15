Hitlergruß im Bundestag? AfD-Politiker angeklagt

Konkret soll Moosdorf am 22. Juni 2023 während einer laufenden Sitzung des Bundestags in Berlin einen Parteikollegen im Bereich der Garderobe am Zugang Ost zum Reichstagsgebäude – dem Sitz des deutschen Parlaments – mit der verbotenen Geste begrüßt haben. Dazu sagte er auf Anfrage: „Der Vorwurf ist skurril, und nichts ist abwegiger als dieser Vorwurf.“