Schlepper bedrohte Augenzeuge mit dem Messer

Geflohener Schlepper verhaftet

Dann ging es Schlag auf Schlag: Die beiden Komplizen im Sportwagen mit schwedischen Kennzeichen wurden im Raum Edlitz gestoppt und in Handschellen abgeführt. Wenige Minuten später hielt die Polizei ein weiteres Begleitfahrzeug mit schwedischen Nummerntafeln in Burg an. Ein Mann und eine Frau, Handlanger der skandinavischen Bande mit arabischer Herkunft, wurden festgenommen. Noch vor 12 Uhr konnte auch der geflohene, mit einem Messer bewaffnete Schlepper in einem Wald zwischen Höll und St. Kathrein gefasst werden. Alle fünf Verdächtigen sind vorerst in Haft. Jene 21 Flüchtlinge aus Syrien und der Türkei, die sich in dem ungarischen Kastenwagen befunden haben und nach einer Höllenfahrt völlig erschöpft waren, wurden versorgt und in Erstaufnahmestellen gebracht. Neun Kinder waren dabei.