Vor Formel-1-Comeback

Fans feiern Perez für Seitenhieb gegen Red Bull

Formel 1
15.12.2025 12:47
Sergio Perez hat sich einen kleinen Seitenhieb auf Red Bull nicht verkneifen können.
Sergio Perez hat sich einen kleinen Seitenhieb auf Red Bull nicht verkneifen können.(Bild: AFP/APA/Andrej ISAKOVIC)

Formel-1-Pilot Sergio Perez hat mit einem kleinen Seitenhieb gegen sein ehemaliges Team Red Bull für Begeisterung gesorgt. Mit einem „Avengers“-Meme auf X reagierte der Mexikaner auf das Aus von Yuki Tsunoda und erhielt dafür ordentlich Rückendeckung. Schon bald kann er auch wieder auf der Strecke zeigen, was in ihm steckt. 

Ein kleines Meme hat für großen Wirbel gesorgt. Nach der Entscheidung von Red Bull, dass Yuki Tsunoda kommende Saison nicht mehr an der Seite von Max Verstappen fahren wird, hat es Perez auf X geteilt. „Vielleicht habe ich dich zu hart behandelt“ steht im „Avengers-Meme“ auf dem auch Perez zu sehen ist. 

Der Mexikaner kommentiert es schlicht mit einem lachenden „Vielleicht“. Ein kleiner, humoristischer Seitenhieb gegen sein Ex-Team. Denn der Mexikaner sieht seinen eigenen Rauswurf dort noch immer kritisch. Dass sowohl Liam Lawson, als auch Yuki Tsunoda im Red Bull schlechter abschnitten als der Routinier, sieht er als Bestätigung. 

Bald zurück in der Königsklasse
Seine Fans feiern ihn jetzt dafür und stärken dem Mexikaner mit zahlreichen Likes und zustimmenden Kommentaren den Rücken. „Das erste Jahr ohne Checo, das erste Jahr ohne Titel für Max. Zum Glück wird allen klar, was der zweite Red-Bull-Fahrer durchmacht“, ist da etwa zu lesen. 

Schon bald wird Perez auch auf der Strecke wieder zeigen können, was er draufhat. Mit dem neuen Cadillac-Team wird er in der kommenden Saison gegen Verstappen und Co. antreten. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf