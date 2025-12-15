Fans feiern Perez für Seitenhieb gegen Red Bull

Formel-1-Pilot Sergio Perez hat mit einem kleinen Seitenhieb gegen sein ehemaliges Team Red Bull für Begeisterung gesorgt. Mit einem „Avengers“-Meme auf X reagierte der Mexikaner auf das Aus von Yuki Tsunoda und erhielt dafür ordentlich Rückendeckung. Schon bald kann er auch wieder auf der Strecke zeigen, was in ihm steckt.