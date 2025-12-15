TGW erhielt Großauftrag für Bauprojekt in England

Wareneingang, Lagerung und Verteilung passieren automatisch. In einem dynamischen Shuttlelager bringen kleine mobile Roboter die Produkte in die Reihenfolge, die der Auslieferung in die Filialen entspricht. „Eine Software im Hintergrund überlegt sich, wie die Kartons zu schlichten sind, dass die Rollcontainer dicht bepackt und die Ware in die ‘richtige‘ Reihenfolge gebracht wird“, erklärte der 48-jährige Niederbayer, der seit zehn Jahren für TGW tätig ist. Die gekühlte Ware komme nicht erst ins Hochregallager, sondern vom Lieferanten sofort in das dynamische Shuttlesystem und bleibe nicht einmal einen Tag im Verteilzentrum.