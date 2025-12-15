Russland stuft Pussy Riot als extremistisch ein

Grauen im russischen Gefängnis

Nadeschda Tolokonnikowa und Maria Aljochina berichteten nach ihrer Freilassung von einem Horror, den sie nie vergessen würden. „Häftlinge müssen schuften bis zum Umfallen, geschlafen wird pro Nacht nur vier bis maximal fünf Stunden – und wenn man sich beschwert, dann wird das Leben nur noch schrecklicher“, erzählte Tolokonnikowa. Schläge ins Gesicht und in die Nieren seien keine Seltenheit gewesen. Einer jungen Frau im Straflager soll sogar eine Schere in den Kopf gestochen worden sein, weil sie nicht rechtzeitig mit dem Nähen fertig worden sei, so die Musikerinnen.