Mehr Geld denn je für europäische Inhalte

Wettlauf könnte bald an Fahrt verlieren

Die Investitionen der Streamingdienste sind demnach stärker gestiegen als die Einnahmen, die sie damit einfuhren. Erklärt wird dies mit einem Wettlauf bestimmter Plattformen um Marktanteile in Europa. Dennoch könnte mit dem Wachstum bald Schluss sein, so die Einschätzung der Analyse. Bei Diensten wie HBO Max und Disney+ soll zukünftig nämlich weniger Geld in nicht-amerikanische Produktionen fließen.