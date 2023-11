Dorfwirt möchte Vereinen Finanzspritze verpassen

Statt in Gasthäusern treffen sich immer mehr Österreicher in Vereinslokalen. In geselliger Runde beisammensitzen und bei einem Imbiss, Kracherl, Bier oder Gläschen Wein plaudern und Schmäh führen. Das kann man schließlich auch in der Kantine des Fußball- und Tennisklubs oder im Stüberl des örtlichen Jagd-, Feuerwehr-, Blasmusik- oder Pensionistenvereins - und das sogar günstiger als beim Wirt nebenan. Vorausgesetzt, dass die gewerblichen Tätigkeiten der Vereine den Vorschriften der Gastgewerbeordnung unterliegen.