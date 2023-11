Lienz lohnt sich!

Städtereisen sind beliebt. Aber es muss ja nicht unbedingt nach Rom, Paris oder Barcelona sein, auch unsere Städte verdienen Aufmerksamkeit. Es lohnt sich etwa, einmal nach Lienz zu reisen. Die Stadt mit den vielen Sonnenstunden ist abwechslungsreich und lebenswert. Kein Wunder also, dass uns unsere nächste TV-REISEZEIT (Sonntag, 26.11., 17.30 Uhr, ORF 2) nach Osttirol führt. Es gibt so viel zu entdecken, dass Moderatorin Sasa Schwarzjirg gar keine Zeit für die herrliche Bergwelt rundum geblieben ist – also muss sie wiederkommen.