Nehammer zu Spionage: „Reden hier von Hochverrat“

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner führt am 1. Juni einen Asylkodex für Asylwerber ein. Die Länder würden sich wünschen, dass der Kodex österreichweit eingeführt wird, damit die Bedingungen überall gleich sind. Was daran ist eigentlich so schwer?

Der Kodex deckt sich mit meinen Bestrebungen, größer zu denken, nämlich mit der Leitkultur-Frage. Es ist wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird, wofür stehen wir in Österreich, was ist uns wichtig, was hat sich in den letzten Jahrzehnten getan, wo haben wir aus den Fehlern der Geschichte gelernt, die eine neue Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg auch geformt und geprägt hat. Und das müssen Menschen zur Kenntnis nehmen und auch annehmen, wenn sie in unser Land kommen. Sie tun das ja freiwillig, weil Österreich kein Grenzland, sondern ein Binnenland in der EU ist. Daher ist es wichtig, sich bundesweit einmal grundsätzlich damit auseinanderzusetzen, aber natürlich ist es auch für Bundesländer sinnvoll, dann in ihrer jeweiligen Betreuungsverantwortung hier Regeln aufzustellen.