Die fünf Irrtümer des EU-Wahlkampfs

3. Gehen wenigstens wir Bürger als Wahlbevölkerung konstruktiver an die Sache heran?

Nein. Wir sind um nichts besser. Bei fünf von bisher sieben EU-Wahlen lag die österreichische Wahlbeteiligung unter 50 Prozent. Mehr als jeder Zweite blieb zu Hause. Eine höhere Beteiligung gab es bloß bei der allerersten Wahl in den neunziger Jahren und 2019, als das Ibiza-Video die Bundesregierung in die Luft sprengte. Was mit der EU null Komma null zu tun hatte.