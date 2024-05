Wenn im Feld plötzlich ein Segelflieger aufsetzt

Landet der Segelflieger da? In Vomp im Tiroler Bezirk Schwaz trauten am Samstagnachmittag wohl einige Zeugen ihren Augen nicht. Aufgrund schwieriger Bedingungen sah sich ein deutscher Pilot (31) gezwungen, in einem Feld notzulanden. Zum Glück funktionierte dies reibungslos.