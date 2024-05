Chinas goldene Bohnen

De facto haben die Krisen den Goldpreis trotz hoher Zinsen zum historischen Höchststand geführt. In Zeiten der Unsicherheit gilt: In gold we trust! Damit fahren Nationen ebenso gut wie Privatpersonen, deren Vorrat an Bohnen stetig wächst. Statt Bohnen haben wir die Philharmoniker der Münze Österreich, die ich empfehlen kann.