Bruckner im frühen Film und Archiv seltener Arten

Musik spricht mit

Im Format „Forschung in 100 Sekunden“ erfährt das Nicht-Fachpublikum, was alles beforscht wird. Das Nikolaus Harnoncourt Zentrum präsentiert erste Projekte. „Es ist wichtig für uns, dass wir zeigen, wie Forschung an einer Musikuni in die Gesellschaft hineinwirkt“, betont Genewein.