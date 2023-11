Abgängige Frau lag nachts frierend auf Parkbank

Sie lag frierend und unterkühlt auf einer Parkbank: Erst kurz vor 23.30 Uhr wurde in der Nacht auf Samstag eine abgängige 68-Jährige in Bad Hall (OÖ) aufgefunden. Sie war am Nachmittag unbemerkt aus dem örtlichen Bezirksseniorenwohnheim verschwunden. Erst um 18 Uhr war das Verschwinden aufgefallen.