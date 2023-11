Tirol: Tollpatschiger Tankstellenräuber gefasst

Schock für eine Tankstellen-Mitarbeiterin (63) am Donnerstagabend in Kufstein in Tirol! Der mit einem Schal, einer Schildkappe und einer Kapuze vermummte Unbekannte stürmte am 9. November gegen 22.20 Uhr in einen Tankstellen-Shop in Kufstein und bedrohte dort die Mitarbeiterin (63) mit einer Waffe. Doch als die geschockte Frau reflexartig zur Seite auswich, verließ der tollpatschige Täter fluchtartig die Tankstelle. Erbeuten konnte er lediglich eine Getränkeflasche, die er im Kassenbereich abgestellt hatte. Die Angestellte wurde laut den Ermittlern beim Vorfall zwar nicht verletzt, erlitt aber einen Schock. Wohl auch aus diesem Grund meldete sie den Raubüberfall erst am Tag danach ihrem Chef.