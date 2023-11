Tankstellen-Räuber erbeutete nur Getränkeflasche

Schock für eine Tankstellen-Mitarbeiterin (63) am Donnerstagabend in Kufstein in Tirol! Ein mit Schal, Schildkappe und Kapuze vermummter Unbekannter stand plötzlich ihr Shop vor ihr und bedrohte die Frau mit einer Pistole. Doch erbeuten konnte der Gauner lediglich eine Getränkeflasche.