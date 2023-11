Magische Eröffnung im faszinierenden Lichterpark

Seit Monaten liefen die Vorbereitungen auf der Anlage des Golfclub Murhof in Frohnleiten auf Hochtouren, Donnerstagabend erstrahlte dann Lumagica 2023 zum allerersten Mal in voller Pracht. Schon die Premiere dieses einzigartigen Lichterparks im Vorjahr lockte ja 60.000 kleine und große Besucher an.