„MCI nicht Pfusch am Bau, sondern Pfusch ohne Bau“

Mit einer dringlichen Anfrage wollten die Oppositionsparteien in der Landtagssitzung am Donnertag Licht ins Dunkel zur massiven Kostenexplosion beim Neubau des Management Center Innsbruck (MCI) bringen. „Wie kommt die aktuell debattierte Kostenexplosion zustande? Sie sprechen davon, den Neubau auf Eis zu legen, was bedeutet das? Und Kosten in welcher Höhe entstehen, wenn das Land Tirol den Vertrag mit der Totalunternehmer-Arbeitsgemeinschaft Porr Ortner aufkündigt?“, lauteten drei der fünf Fragen, die an LHStv. Georg Dornauer gestellt wurden.