Jetzt werden neue Standorte für MCI-Neubau geprüft

Nach einer Krisensitzung am Dienstag gab für den Hochbau zuständige Dornauer bekann, dass weiteren Sonderwünschen wie einem Vollausbau des fünften Obergeschosses endgültig ein Riegel vorgeschoben werde. Gleichzeitig gab Dornauer „angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen in der Stadt Innsbruck“ offiziell die Prüfung alternativer Standorte für einen Neubau in Auftrag. Bis zum Vorliegen von Ergebnissen ruhe das Projekt in der Landeshauptstadt.