Sinnloser Streit um Ehrenring für Alt-LH Platter

Dass dem in Zams Gebürtigen, der 14 Jahre Landeshauptmann war, dieser Ring zusteht, ist unbestritten. Auch wenn er nicht nur „Herausragendes“ für das Land leistete. Aber speziell bei den Grünen scheinen die „Rachegelüste“ gegenüber Platter noch ausgeprägt zu sein. Was insofern pikant ist, als die Grünen von 2013 bis 2022 unter LH Platter eine Koalition mit der ÖVP bildeten, also mit am Futtertrog saßen und angeblich alles immer so „harmonisch“ war.