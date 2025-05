Wirtschaftskammer sorgt für Unruhe bei Tiroler ÖVP

Die ÖVP, die Abkürzung steht für Österreichische Volkspartei, ist mittlerweile eigentlich fast schon jeden Tag für eine Überraschung gut. Freilich selten für eine positive. Ihre Bünde sind es, die in früheren Jahren – ja, schon etwas länger ist es her – eigentlich Garant dafür waren, dass diese Partei gewählt wurde. Mit dem Arbeiter- und Angestelltenbund (AAB), der Jungen ÖVP, der Bauernbund, ÖVP-Frauen, Seniorenbund und Wirtschaftsbund (WB) deckt man eigentlich alle Segmente der Bevölkerung ab. Eigentlich! Während fünf von sechs – zugegeben eine gute Quote – in eher ruhigen Fahrwassern vor sich hinplätschern, scheint einer nicht zur Ruhe und aus den Schlagzeilen zu kommen: der Wirtschaftsbund. Einstiges Flaggschiff der ÖVP, hat er scheinbar jeglichen Kurs aus den Augen verloren, suhlt sich nur mehr in Eigeninteressen. Jüngstes Beispiel: Bis dato noch nie vorgekommene personelle Brutalo-Entscheidungen. Dass die Wirtschaftskammer einen jahrzehntelangen führenden Mitarbeiter kündigt, entlässt oder was auch immer (arbeitsrechtlich gesehen), ist schon allein ein Novum. Bisher musste man in diesem von Außen eher als „geschützte Werkstätte“ gesehenem Betrieb mindestens „Goldene Löffel“ stehlen, damit was passiert. Dass aber Funktionäre abmontiert werden, ist eine ganz neue „Handschrift“. Spätestens jetzt sollte LH Anton Mattle richtig durchgreifen. Denn mit seinem weiteren Schweigen wird dort ganz sicher nie Ruhe eintreten.